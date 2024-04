Olvasónk videóin a drámai vihar Dubajban – elmosta a várost az özönvíz

A heves esőzések sújtják az Egyesült Arab Emírségeket, Dubajban kedden járhatatlanná váltak a főbb autópályák, az autósok az úton hagyják járműveiket, hogy elmenekülhessenek az árvízzel is felérő viharok elől – számolt be róla az AP News hírügynökség.

Az esőzések az éjszaka folyamán kezdődtek, és szerda éjfélre egy újabb vihar éri el a térséget.

A helyszínről egy olvasónk küldött felvételeket, melyeken jól látszik, hogy katasztrófa sújtotta övezetté vált az emirátus fővárosa.

„Eléggé kaotikus a helyzet, a helyiek nincsenek igazán a helyzet magaslatán, annak ellenére, hogy több napja jelezték, óriási vihar közeledik. Az egyik helyi plázában bokáig ér a víz és épp a szemem láttára szakadt le az egyik üzlet állmennyezete, az utakat is elárasztotta a víz, az egyik szakaszon több jármű alatt szakadt be az aszfalt. A reptéren is kaotikus a helyzet, a repülők óriási vízben gurulnak a kifutópályákon, ahogyan a tömegközlekedés is akadozik. ”