Hatalmas lángok csaptak föl Koppenhága egyik legrégebbi épületében

A koppenhágai épületből – amely jelenleg a dán kereskedelmi kamara székháza – reggel sűrű füst áradt és hatalmas lángok csaptak föl, tornya pedig beomlott. A koppenhágai rendőrség szerint a területet még jó ideig lezárva tartják.

A tűz keletkezésének oka egyelőre tisztázatlan. Sérülés az első jelentések szerint nem történt.

BREAKING:

Denmark is having its “Notre Dame moment”

The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.

It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire

Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024