Észak-macedón külügyminiszter: Javasolni fogom, hogy Szkopje lépjen ki a Nyitott Balkán kezdeményezésből

Javaslatot tesz az északmacedón kormány következő ülésén Bujar Oszmani külügyminiszter arra, hogy országa lépjen ki a Nyitott Balkán nevű kezdeményezésből – közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál kedden.

A beszámoló szerint az ellenzék többször is bírálta már a Nyitott Balkán kezdeményezést, a kormány viszont kitartott mellette. Most a külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy ez a kezdeményezés leginkább Edi Rama albán miniszterelnök próbálkozása volt arra vonatkozóan, hogy kibékítse Szerbiát és Koszovót, vagyis hogy létrejöhessen az együttműködés a két ellenséges fél között, és végül talán el is ismerjék egymást.

A Nyitott Balkán kezdeményezést 2019. október 10-én indította el Aleksandar Vucic szerb elnök, Edi Rama albán miniszterelnök és Zoran Zaev akkori északmacedón miniszterelnök, azzal a szándékkal, hogy a nyugat-balkáni térség országaiban javítsák az egymás közötti gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat.

A kezdeményezést az Európai Unió és az Egyesült Államok is üdvözölte.

A három alapító országban egységes elektronikus autópályafizetési rendszer működik, egyesítették a munkaerőpiacot, és a határellenőrzés megszüntetése is folyamatban van.

Az együttműködésbe Bosznia-Hercegovinát, Koszovót és Montenegrót is be akarták vonni, erre azonban eddig nem került sor.

Bujar Oszmani kilépésre vonatkozó kijelentése azonban nem meglepő, a külügyminiszter ugyanis hétfőn jelentette be, hogy országa az egyik társtámogatója annak az ENSZ-határozatjavaslatnak, amely a srebrenicai népirtás évfordulóját nemzetközi emléknappá nyilvánítaná. Emellett Talat Xhaferi miniszterelnök is bejelentette, Észak-Macedónia támogatni fogja Koszovó felvételét az Európa Tanácsba.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és minden nemzetközi intézményben igyekszik akadályozni Koszovó felvételét.

Kiemelt kép: Bujar Oszmani észak-macedóniai külügyminiszter. (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)