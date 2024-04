Sok halálos áldozata van az elmúlt két hét áradásainak Tanzániában

A természeti katasztrófa a partvidéken élő csaknem 127 ezer embert érintette a legsúlyosabban – ismertette vasárnap a szóvivő, hozzátéve, hogy a rászorulóknak élelmet és egyéb alapvető ellátmányt osztottak ki.

Tanzániában a kormány 14 gát felépítését tervezi az áradások megelőzésére.

Tanzania heavy rains, floods kill 58 so far in April: govt https://t.co/UOfvWyOLJb

— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) April 14, 2024