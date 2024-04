Holtan találtak egy turistát a hotelben, mire kiérkezett a rendőrség, az utastársa nyomtalanul eltűnt

Holtan találtak egy brit turistát a portugáliai Algarve egyik apartmankomplexumában. A 30 éves férfit a város kikötője közelében lévő Orada Tourist Apartmentsban találták meg, ahol egy barátjával szállt meg néhány nappal ezelőtt.

British tourist, 30, is found dead in Algarve holiday apartment, with their friend ‘missing’ https://t.co/IHATVOi5ze pic.twitter.com/ka8w2sIbz3

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 15, 2024