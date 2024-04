A műugró vicces bakija után Macron reakcióján nevetnek a franciák

A hangulat kevéssé volt oldott április 4-én, a Saint-Denis-i olimpiai vízi központ felavatásán, ahol

a franciák egyik reménységeként Alexis Jandardnak, aki maga is indul az ötkarikás játékokon.

On en parle depuis jeudi : le plongeur @AlexisJandard s’est viandé devant Macron, le pauvre, et sa chute spectaculaire, tout comme les explications ironiques du Français qui ont suivi, sont vite devenues virales 😭

A 26 éves versenyzőnek, aki két másik műugróval együtt készült leugrani a háromméteres ugródeszkáról, először kicsúszott a lába alól az ugróeszköz, majd a hátára esve lepattant a trambulinról, és a vízbe zuhant. Jandard azonnal világhírnévre tett szert, bár valószínűleg ő nem erre a népszerűségre vágyott:

A hangulat jóval oldottabb volt hétfőn, amikor a sportoló videóhívásban beszélgetett Macronnal, aki az RCM/BFMTV francia hírtelevízió adásának vendége volt a reggeli órákban: nevetve idézték fel az esés pillanatait.

Miközben a műugró – aki az eset kapcsán ironikus oktatóvideót készített arról, hogyan kell elrontani egy ugrást – a Saint-Denis-ben megnyílt olimpiai központ felszereltségét és a működtetőket dicsérte, az elnök így osztotta meg tíz nappal korábbi benyomásait:

Nem láttam élőben az esést, csak utólag. Azt kell mondanom, abszolút szuper volt az ön reakciója, hogy humorral vette a dolgot! S mindenekelőtt az, hogy rögtön újra kezdi – azzal, hogy „Most már tudom, hogy lehet a szégyent lemosni: indulok, hogy megszerezzem az aranyérmet!”

French diver Alexis Jandard slips during

Olympic inauguration performance in front of Emmanuel Macron#news #update #breakingnews #olympic #latest #readselective pic.twitter.com/cQoptFrIdn

— Read selective (@Read_Selective_) April 5, 2024