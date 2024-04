A kórház iránti bosszúból fecskendezett mérget a betegek infúziójába

A 12 fős esküdtszék közel hétórás tanácskozás után mind a tíz vádpontban bűnösnek találta Dr. Raynaldo Ortizt, aki szívmegállító mérget fecskendezett infúziós tasakokba egykori észak-dallasi munkahelyén.

Texas doctor found guilty of poisoning patients by putting dangerous drugs in IV bags https://t.co/F1P2krDdbN

— Fox News (@FoxNews) April 15, 2024