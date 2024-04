Videóztak a kabinban, mikor leszakadt a felvonó, mutatjuk a felvételt

Egyetlen kabinnak szakadt le az alja, ebből zuhantak ki az emberek. A felvételeken látszik az a törött tartóoszlop is, amelynek nekiütközött. Az egész felvonórendszert leállították, 24 kabin maradt a levegőben.

A tragédia pillanatában, pénteken délután helyi idő szerint este hat körül, tömve volt kirándulókkal a felvonó.

A felvonó Antalya tengerpartját a mediterrán város felett 618 méter magasan lévő Tunektepe csúccsal köti össze. A népszerű út tíz percig tart.

Egyelőre megmagyarázhatatlan okokból egy kisebb földcsuszamlás történt pénteken, ennek következtében tört ketté a felvonórendszer egyik tartóoszlopa. A legközelebbi kabin tele utassal ennek a törött oszlopnak ütközött neki, és leszakadt az alja.

The cable car accident in #Antalya, in which 1 person died and 10 people were injured, was recorded on a mobile phone camera. The moment when the accident occurred was reflected on the images second by second.

#Turkey pic.twitter.com/beEV29geqW

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 13, 2024