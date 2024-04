Oláh Emese az RMDSZ polgármesterjelöltje Kolozsváron

Újra megpályázza a polgármesteri széket Emil Boc Kolozsváron, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Oláh Emese jelenlegi alpolgármestert indítja a tisztségért a júniusi romániai helyhatósági választásokon.

Az erdélyi város élén negyedik mandátumát töltő Emil Boc szombaton Facebook-oldalán, élő videó-bejelentkezésben erősítette meg, hogy újra megpályázza a polgármesteri tisztséget. Megköszönte követői támogatását, és azt mondta, hogy azokat is megérti, akiket a döntése nem lelkesít, mivel a demokráciában nem lehet mindenkit elégedetté tenni.

Úgy értékelt, a lakossággal közösen sikerült Kolozsvárt a jelenlegi szintre emelni és a továbbiakban is minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a jó irányt fenntartsa. „Elsősorban azért indulok, hogy folytassuk azokat a jó dolgokat, melyeket együtt teremtettünk Kolozsváron” – fogalmazott a polgármester. Közölte: az is célja, hogy az életminőség szempontjából a város továbbra is első helyen álljon.

Hozzátette, tudatában van annak, hogy nem minden tökéletes, hogy „nem folyik tej és méz” Kolozsváron, de véleménye szerint a város „szép hely” lett, ahol családként gyereket lehet nevelni, tisztességes munkahelyet lehet találni.

Harmadik célként – a romániai elvándorlásra utalva – kijelentette:

olyan várost szeretne, melynek lakói nincsenek arra kényszerítve, hogy gazdasági okok miatt Európa más országaiba költözzenek.

Tervei között a város sokak által hiányolt közlekedési infrastruktúrájának további kiépítését, a többi között a metróvonal és a körgyűrű még hiányzó szakaszának építését említette.

Az erdélyi nagyvárosban az RMDSZ Oláh Emese jogászt indítja a polgármesteri székért, és a hét éve alpolgármesterként dolgozó politikus vezeti a kolozsvári önkormányzati képviselőjelölti listát is.

„Azon dolgoztunk eddig is, hogy magyarként otthonosnak érezzük Kolozsvárt. Nekünk, kolozsvári magyaroknak most az a tét, hogy az új évtized nyertesei, ne vesztesei legyünk!” – idézte Oláh Emesét az MTI-nek küldött közleményében az RMDSZ kolozsvári szervezete. A politikus hangsúlyozta: jómaga és az RMDSZ-frakció is a fenntartható, élhető Kolozsvárért szeretne dolgozni.

A péntek délután tartott küldöttgyűlésen az RMDSZ helyi önkormányzati képviselőjelöltjeit is rangsorolták, a 11 fős lista a jelenlegi tanácsosok mellett új nevekkel is kiegészült.

Kolozsvárnak a legutóbbi romániai népszámlálás adatai szerint 286 ezer lakója van, ebből mintegy 33 ezer vallotta magát magyar nemzetiségűnek.

Az eredményt torzítja, hogy a városban mintegy 50 ezer lakos nem vallott etnikai-vallási hovatartozásáról.

Kiemelt kép: Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere beszédet mond a kolozsvári Vallásszabadság Háza helyreállítását elismerő Europa Nostra-díj átadóünnepségén a belvárosi unitárius templomban 2022. november 19-én. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)