Nem dőlt be a trükknek a szemfüles nő, leleplezte a magát popsztárnak kiadó internetes csalót

A 62 éves Janet Smitht egy napon a Take That zenekar egykori énekese és a brit X-Faktor zsűritagja, Gary Barlow jelölte ismerősnek a Facebookon.

A híresség az írta, ez a titkos profilja, amit csak néhány rajongó számára elérhető, akikkel közeli kapcsolatot szeretne kialakítani.

A nő elsőre nem volt biztos benne, hogy nem a valódi énekessel akadt össze, de a férfi annyira kedves és udvarias volt, hogy hetekig csevegett vele. A csaló a nő bizalmába férkőzött, még arról mesélt neki, hogy nemrég szakított a párjával.

Woman, 62, catfished by fake Gary Barlow who said he loved her and begged for money https://t.co/dIkHQOfkYY pic.twitter.com/QHgigo8ZfZ

— The Mirror (@DailyMirror) April 9, 2024