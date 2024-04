Kizárta a román tornaszövetség a magyarsága miatt megalázott 15 éves sportoló bántalmazóit

Kizárta a román tornaszövetség (FRG) a korosztályos tornaválogatottból azt a három sportolót, akik magyarsága miatt megalázták és súlyosan bántalmazták 15 éves társukat a válogatott resicabányai edzőtáborában – tudatta az esetet korábban leleplező ProSport című lap pénteken.

A lugosi magyar fiú bántalmazói nem vehetnek részt az április 24-28-i olaszországi Európa-bajnokságon, visszatérnek a klubjukhoz, amíg az FRG lefolytatja a fegyelmi eljárást ügyükben. A Riminiben tartandó korosztályos EB-n így csak az a két junior tornász képviseli Romániát, akik nem vettek részt társuk bántalmazásában.

A ProSport felidézte: az agresszorok áldozatukat egy fűtőtesthez kötözték, erőszakkal alkoholt itattak vele, megnyírták, hamut szórtak fejére, levetkőztették és szexuális játékot mímeltek vele, miközben egész idő alatt azt kiabálták rá, hogy „ungure” (te magyar).

A lap szerint a tényfeltáró írások nyomán nemcsak a resicabányai városi rendőrség, hanem a gyermekvédelmi hatóság is hivatalból indított kivizsgálást.

A FRG döntéséről szintén beszámoló erdélyi Krónika című lap szerint a tornaszövetség szőnyeg alá akarta söpörni az ügyet, és korábbi állásfoglalásában mindössze a sportolók alkoholos befolyásoltságával magyarázta a megnyilvánulást. Ugyanakkor az áldozat – aki a lugosi sportklub tagja – apja a ProSportnak a történtek után csak annyit mondott: nem fordultak rendőrséghez, és nem is állt szándékában többet tenni.

Csakhogy miután a portál nyilvánosságra hozta az incidenst, már nem lehetett eltussolni a történteket. Annál is inkább mivel, Elisabeta Lipa, a Román Nemzeti Sportügynökség vezetője hivatalos átiratban felszólította a tornászszövetséget a resicabányai súlyos incidens kivizsgálására, és ugyanezt követelte Mihai Covaliu, a Román Olimpiai Bizottság elnöke is. Az ügyben az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) is vizsgálatot indított – tudatta a Krónika.

Múlt héten Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a román állami vezetők fellépését és a felelősök megbüntetését sürgető Facebook-bejegyzéssel reagált a ProSport leleplező írásaira a magyarsága miatt bántalmazott és megalázott 15 éves sportoló ügyében.

A szövetségi elnök úgy értékelte, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) magyarellenes kampánya vezetett ide, illetve az, hogy a román társadalom évek óta szó nélkül tűrte a gyűlöletkeltést. Kelemen Hunor felkérte román politikustársait és az állam vezetőit, hogy ítéljék el az esetet, mert „ezt nem lehet szó nélkül, illetve következmények nélkül hagyni, a magyarellenességet vissza kell szorítani”.

A román pártok vezetői mindeddig nem tettek közzé állásfoglalást az ügyben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mónus Márton)