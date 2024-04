Argentin bíróság: Irán és a Hezbollah a felelős a Buenos Aires-i zsidó közösségi központ ellen 1994-ben elkövetett robbantásért

Irán tervelte ki és a libanoni Hezbollah fegyveres csoport hajtotta végre azt a pokolgépes merényletet, amelyet 1994-ben követtek el Argentínában a helyi zsidóság közösségi központja ellen – állapította meg helyi idő szerint csütörtökön a dél-amerikai ország legfelsőbb büntetőbírósága.

Az AP amerikai hírügynökség által megtekintett ítéletben a Buenos Aires-i semmítőszék Iránt és a Hezbollahot tette felelőssé az ország legnagyobb zsidó közössége ellen elkövetett merényletért, amelyben 85 ember meghalt, 300-an pedig megsebesültek.

A bíróság szerint a támadás összefüggésben állt Argentína azon döntésével, hogy felmondta Teheránnal kötött nukleáris együttműködési megállapodását.

Döntésével a bíróság megnyitotta az utat az áldozatok családjai előtt, hogy pert indíthassanak Irán ellen. Az ítélet szerint a robbantás emberiesség elleni bűncselekmény volt.

Irán tagadja, hogy köze lett volna a merénylethez, a Hezbollah pedig nem reagált az ítéletre.

Egyesek szerint továbbra is megdöbbentő, hogy a bíróság három évtized után sem volt képes úgy ítéletet hozni az ügyben, hogy bizonyítékokkal is alátámasztaná Irán konkrét részvételét, vagy új megvilágításba helyezné az esetet. A bíróság azonban titkos hírszerzési jelentésekre hivatkozva összefüggésbe hozott a támadással néhány vezető iráni tisztviselőt és a Forradalmi Gárda több parancsnokát is.

A több mint kétszázezres, argentin zsidó közösség történelmi jelentőségűnek és példanélkülinek nevezték az ítéletet.

A robbantással kapcsolatos korábbi nyomozások során nemcsak iráni tisztviselők, hanem két volt argentin elnök ellen is vádat emeltek. Még 2015-ben az ügyért felelős főügyész rejtélyes körülmények között meghalt, egy nappal azelőtt, hogy a nyilvánosság elé tárta volna azon állítását, hogy egyes magasrangú argentin tisztviselők összeesküdtek Iránnal, hogy fedezzék a robbantás felelőseit.

A kiemelt kép illusztráció.