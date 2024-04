Minden számot eltalált a lottón, a szelvényeit jobban megnézve érte az igazi meglepetés

Egy marylandi férfi véletlenül két Powerball szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal az április 1-jei sorsolásra, és végül mindkettővel 1 millió dollárt nyert.

‘Power Couple’ Wins $2M Lottery Prize After Man Accidentally Buys 2 Tickets with the Same Numbers https://t.co/skjC6colBB

— People (@people) April 10, 2024