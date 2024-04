Konokul kitart a Hamász-vezér, akinek három fiával végzett az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg végzett a Hamász vezetőjének három fiával, a védelmi erők közleménye szerint a férfiak a terrorszervezet vezető beosztású tagjai voltak. Iszmáil Hanije az eset után közölte: hozzátartozói megölésével nem lehet rá nyomást gyakorolni, a Hamász pedig nem enged a követeléseiből. Közben az elmúlt napok eredménytelen tárgyalásai után az Egyesült Államok és Izrael újabb tűzszüneti ajánlatot tett az iszlamistáknak.

Széthasadt betontömbök és egy több méter mély kráter, mindössze ennyi maradt egy lakóházból a közép-gázai Zawaidában. Az épület egy izraeli rakétacsapás következtében semmisült meg. Az AP helyszíni tudósítója szerdán megerősítette, hogy a támadásban összesen tizenegy ember vesztette életét.

„A szomszédom a ramadánvégi szertartásra készült, amikor váratlanul rakéta csapódott a házába. A szomszédom fiai és lányai és a házban élő két másik család is áldozatul esett” – mondta egy palesztin férfi.

Bár az izraeli csapatok többsége vasárnap elhagyta az övezetet, a harcok nem álltak meg a térségben.

A védelmi erők szerdán csapást mértek egy Gázavárosban közlekedő autóra, melyben a Hamász-vezető, Iszmáil Hanije hozzátartozói utaztak.

A terrorcsoport vezetője megerősítette, hogy a támadásban három fia és két unokája életét vesztette. Az izraeli hadvezetés szerint a férfiak a Hamász vezető beosztású tagjai voltak, és épp terrorcselekményeket készítettek végrehajtani.

A Katarban tartózkodó Iszmáil Hanije hangsúlyozta, hogy bár a háború kitörése óta már több mint 60 családtagját elvesztette, de a hozzátartozói megölésével nem tudnak rá nyomást gyakorolni, a Hamász követelései pedig nem fognak változni.

A japán kormányfővel folytatott szerdai találkozóján

Joe Biden amerikai elnök azt mondta: szerdán egy újabb, ezúttal hathetes tűzszünetről szóló ajánlatot tettek az iszlamistáknak.

„A foglyok között amerikai állampolgárok is vannak. Így mindent megteszünk, hogy minél hamarabb hazahozzuk őket a családjaihoz. Ezért újabb ajánlatot tettünk a Hamásznak, ami a túszok szabadon engedéséért cserébe hat hétnyi fegyvernyugvást jelentene. A döntés rajtuk áll” – mondta Joe Biden.

Az amerikai elnök egyúttal arról is beszélt, hogy továbbra sem jut el elég segély Gázába, ezért további humanitárius folyosók megnyitására van szükség. Az elmúlt napokban légi és földi úton is több száz tonna élelem jutott el az övezetbe.

Közben a szervizelések befejezésével az izraeli tankok is elkezdtek hadrendbe állni az övezet határán. Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint a gázai övezet teljes demilitarizálása csak akkor lehetséges, ha a csapataik Rafah városába is bevonulnak. A háborús kabinet pedig már az offenzíva időpontját is kitűzte.

Kiemelt kép: Házromok a Gázai övezetben, Dél-Izraelbõl nézve (MTI/AP/Ariel Schal)