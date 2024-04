Jéghideg tóból mentette ki a tinit a hősies rendőr

Hősként dicsérik a washingtoni Tacoma rendőreit, miután egy fagyos tóba ugrottak, hogy megmentsenek egy fuldokló tinédzsert.

Washington Officers Jump Into Freezing Lake to Save Teenager: 'We Get Trained to Just Act' https://t.co/ozzR8pYTOy

— People (@people) April 11, 2024