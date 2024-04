Eperallergiának hitték a kisfiú tüneteit, tragédiához vezetett a hiba

Elhunyt egy 8 éves kisfiú, akiről először azt gyanították, hogy az eper okozta allergiás reakcióba halt bele. Később, a megyei halottkém megállapította, hogy a kentucky-i kisfiú Trey Major Harris halálát a fentanil-mérgezés okozta.

Death of Kentucky Boy, 8, Caused by Fentanyl, Not Allergic Reaction to Strawberries, Coroner Says https://t.co/V9n6wj9p4s

— People (@people) April 11, 2024