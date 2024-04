Tűzoltók mentették meg a hídpilléren rekedt kecskét

Hősies tűzoltók mentették meg Jeffrey-t, a kecskét, ami ismeretlen körülmények között rekedt egy Kansas City-i híd pillérjén. Az állat mentőakcióját több szemtanú is figyelemmel kísérte. Jeffrey-t végül sikeresen leterelték a hídról, és egy helyi állatmentő egyesülethez került.

A goat named Jeffrey was trapped for hours on the ledge of a bridge in Kansas City, Missouri.

He was rescued by the fire department and will be returned to its owner. pic.twitter.com/uzq5waqSXF

