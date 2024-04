Tizenhat örvös medvebocsot mentettek meg Laoszban

A Luang Prabangban, Laosz egykori fővárosában található medveotthont a Free the Bears (Szabadítsd meg a medvéket) nevű ausztráliai állatvédő egyesület működteti, amely Ázsiában helyi közösségekkel és kormányokkal működik együtt a veszélyeztetett örvös medve megmentésén és védelmezésén. Az örvös medvék ugyanúgy veszélyben vannak, mint a kisebb termetű, Délkelet-Ázsiában honos maláj medvék.

World’s Largest Ever Confiscation & Rescue of Endangered Bear Cubs (Laos), SUCCESS! 16 endangered cubs now in our care (& another 2 coming today from another confiscation). Our team is barely coping, we need your help. Please Be A Bear Carer here: https://t.co/2OXUC3cwld pic.twitter.com/EWFByN67Kc

— Free the Bears (@freethebears) March 23, 2024