Váratlanul kinyílt a lakókocsi ajtaja, tragikus jelenet játszódott le az autópályán

Elhunyt egy Long Island-i gyermekorvos, miután kirepült egy lakókocsi ajtaján. Az anya a vontatóra kötött lakókocsiban tartózkodott családja több tagjával, amikor az ajtó kivágódott és magával rántotta a nőt. A férj, aki a járművet vontató dzsipet vezette az autópályán, túl későn vette észre, hogy baj van.

https://t.co/9tPUBKnAb5..

— Not On My Watch (@7777Justice) April 8, 2024