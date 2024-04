Mégis indulhat a választásokon a korábban eltiltott Jacob Zuma volt dél-afrikai elnök

A Dél-afrikai Köztársaságban mégis indulhat a május végi parlamenti választáson Jacob Zuma volt államfő a választási ügyekben illetékes bíróság keddi határozata értelmében.

Az új döntés lehetővé teszi azt is, hogy Zuma az államfői tisztségért is induljon majd a Nemzet Lándzsája (uMkhonto we Sizwe, MK) nevű párt színeiben. Zuma korábban a kormányzó Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) vezetője volt, de tavaly decemberben jelezte, hogy az MK-t fogja támogatni. Az ANC január végén korrupciós vádak miatt hivatalosan is kizárta őt a soraiból.

A dél-afrikai választási hatóságok március végén tiltották el büntetett előítélete miatt Zumát attól, hogy induljon a választáson. Az ország alkotmánya értelmében nem indulhat választáson olyan személy, akit valamilyen bűncselekmény elkövetése miatt több mint 12 hónapi börtönbüntetésre ítéltek.

Jacob Zumát 2021-ben 15 hónap börtönbüntetésre ítélték, mert megtagadta, hogy tanúvallomást tegyen egy korrupcióellenes bizottság előtt, amely a 2009 és 2018 közötti hivatali idejére eső korrupciós vádak ügyében vizsgálódott. Egy hónappal későbbi őrizetbe vétele fosztogatásokkal kísért erőszakhullámot robbantott ki az országban, az összetűzésekben több mint 350 ember halt meg.

A választási ügyekben illetékes bíróság kedden rövid közleményben jelezte, hogy Zuma és új pártja sikeresen fellebbezett a korábbi döntés ellen, és a jelöltsége elleni panaszt elvetették.