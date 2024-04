Kathleen tombol, a hatóságok életveszélyre figyelmeztetnek

Orkán erejű széllel és hatalmas hullámokkal érkezett meg a Brit-szigetekre a Kathleen nevű vihar. A helyenként 110 kilométer per órás széllökések miatt számos repülőjáratot töröltek, de akadozik a tengeri és a vasúti közlekedés is. A lakosságot a hatóságok arra kérték, kerüljék a partokat, mert életveszélyes lehet. A figyelmeztetést azonban sokan nem vették komolyan.

Több méteres hullámok ostromolják a partmenti utakat, és vízpermettel borítják be az ott haladó autókat Man szigetén. Háborog a tenger Anglia déli partjainál is. A Brit-szigetekre 110 kilométer per órás széllökésekkel érkezett meg a Kathleen nevű vihar.

Kapcsolódó tartalom

A hatóságok riasztást adtak ki a heves esőzések és az áradások miatt.

Habár a lakosságot is figyelmeztették, hogy veszélyes lehet a partra menni, sokakat azonban ez nem rettentett vissza, és közvetlen közelről figyelték a hullámzást.

A vihar Írországon keresztül, az Atlanti-óceánról érkezett az Egyesült Királyságba: az orkán erejű szél miatt az ír szigeten több tízezren maradtak áram nélkül. Habár a hatóságok az íreket is arra kérték, kerüljék a partmenti területeket, volt aki még a vízbe is bement.

Kapcsolódó tartalom

„Hallani és érezni a hullámok erejét egy olyan viharos napon, mint a mai… Ezt semmihez sem lehet hasonlítani” – mondta egy ír férfi.

A heves szél nem csak a hullámokat korbácsolta fel, de a légi közlekedésben is fennakadásokat okozott: több tucat repülőjáratot töröltek.

„Már reggel meg kellett volna érkeznem Belfastba. A kedvezőtlen időjárás és az erős szél miatt azonban kétszer kellett próbálkozni a landolással. Elsőre nagyon közel voltunk, de nem sikerült, és másodjára pedig nehezen” – mondta egy utas a belfasti reptéren.

Az Egyesült Királyságban már több mint 140 repülőjáratot töröltek az időjárás miatt.

A zord időjárás várhatóan keddig kitart az Egyesült Királyság partvidékén. Áramszünetek és utazási nehézségek várhatók Skóciában is, ahol a kompok közlekedését akadályozzák a hatalmas hullámok és az erős széllökések.