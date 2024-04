Elemzők: Egyre nagyobb bajban van Európa gazdasága, mert a korábbinál jóval drágábban szerzi be a gázt

Egyre nagyobb bajban van Európa gazdasága, amelynek egyik fő oka, hogy több ország az olcsó orosz gázról a drága amerikai LNG-re váltott – így látják elemzők. Ráadásul az előrejelzések szerint a tengerentúlról érkező energia tovább fog drágulni, ami már a nagy múltú vállalatok működését is veszélyezteti. Magyarországra folyamatosan érkezik az orosz nyersanyag, de mellette már török és azeri gáz is jön, később Türkmenisztánból, illetve Lengyelországból is kapunk majd gázt.

Nyomás alatt a vezetékrendszer az ország legnagyobb gáztárolójában, ami azt jelenti, hogy folyamatosan érkezik ide az orosz gáz a Török Áramlaton keresztül, amelyen az orosz mellett már Törökországban bányászott földgázt is szállítanak. Magyarországot sok kritika érte az Európai Unióból, most legutóbb pedig David Pressman amerikai nagykövettől, amiért ragaszkodott ahhoz, hogy a vezetékes gázszállítást ne sújtsa embargó. Nyugat-Európa viszont váltott, oroszról amerikai gázra, méghozzá LNG gázra, amit ma már nem biztos, hogy meglépnének. „Európának az volt az érve az orosz gázról történő leválás kapcsán, hogy diverzifikálja az energia piacát” – mondta Rezső Krisztián. Vagyis, hogy minél több helyről vásároljon nyersanyagot, mert így verseny alakul ki a piacon, ami olcsóbbá teszi az energiahordozót. Csakhogy ebből – ahogy a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth rádióban fogalmazott – semmi nem jött be. „Európa nem diverzifikálta az energia ellátását, hanem az olcsó orosz gáztól való függést felváltotta a drága amerikai LNG-től való függés” – tette hozzá. Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Minden országnak szuverén joga eldönteni, hogy kitől és milyen energiahordozókat vásárol Világszerte reneszánszát éli a nukleáris energia Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a uniós klímapolitika éles fordulatáról és a környezetbarát energiatermelés lehetőségeiről beszélt a hirado.hu-nak. A Híradóban bemutatott felvételeken LNG gázt szállító óriási hajó halad a holland kikötők egyikébe. A speciális energia az Amerikai Egyesült Államokból érkezik Európába, immár a korábbiakhoz képest emelt áron. Vagyis, a szállítás még drágább lett, illetve lehet is még, hiszen Joe Biden az év elején behúzta a féket az amerikai gázexporton. Az elnök a lépést környezeti aggodalmakkal indokolta. Az LNG cseppfolyósítása, szállítása ugyanis nagy energiaigényű folyamat és – szakértők szerint – kétszer, háromszor is jobban károsíthatja az éghajlatot, mint a szén. Elemzők azt mondják: ezt az amerikai elnök korábban is tudta, de – nyilván nem véletlenül – éppen a választások előtt döntött úgy, hogy most már figyelembe is veszik az LNG hatását a klímaváltozásra. Kapcsolódó tartalom Putyin miatt lesz tíz százalékkal magasabb az áramszámla a francia gazdasági miniszter szerint A február 1-jére időzített 10 százalékos áramár-emelkedésért Vlagyimir Putyin orosz elnököt tette felelőssé Bruno Le Maire francia gazdasági- és pénzügyminiszter. Óriási mennyiségről van szó, ami óriási pénzekbe kerül. Jóval többe, mint annak idején az orosz nyersanyagért kifizettek Európában. Ez pedig eddig is, de a jövőben még inkább rányomja a bélyegét az európai és azon belül is a német gazdaságra, amely korábban az olcsó orosz gázra épült. Az ugyancsak a Kossuth Rádióban nyilatkozó Oeconomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakértője szerint, ráadásul az energiafelhasználás a jövőben fokozódik, például azért, mert a mesterséges intelligencia még jobban beépül a mindennapjainkba. Pásztor Szabolcs arról is beszélt, hogy a magas energiaárak visszafogják a nagy európai gazdaságokban a termelést. Emiatt például a német vegyipar alapjaiban rendült meg. De más szektorok válallatai is a túlélésért küzdenek. „Azt látjuk egyébként, hogy a multinacionális vállalati kör az folyamatosan pásztázza azt, hogy milyen az üzleti környezet, milyenek az imputok, tehát a felhasznált anyagok ára milyen. Milyen az energia ára. És, hogyha például valaki rajta tartja a szemét a német ipari termelésen, akkor tényleg könnyen olvashat olyan történeteket, hogy jól ismert német márka az például átköltözik például Lengyelországba, vagy elköltözik Európából, azért mert drágának ítéli az energiahordozókat, vagy az energia árát” – fogalmazott a szakértő. Kapcsolódó tartalom Elemző: A német gazdaságpolitika Angela Merkel kormányzása óta zsákutcában van A német gazdálkodók akcióhete és a társadalom túlnyomó többségének szolidaritása kapcsán arra kerestük a választ, hogyan jutott el Németország a szövetségi kormány politikájával szembeni általános elégedetlenségig. Itthon az orosz gáz mellett török és azeri gáz is érkezik a hazai tárolókba. Előbbi 275 millió, míg utóbbi hozzávetőleg 1 milliárd köbméternyi nyersanyagot jelent ebben az évben. Szó van arról is, hogy a világ egyik legnagyobb földgázkészletével rendelkező Türkmenisztán is exportálhat majd nyersanyagot. Mint ahogy Lengyelországból is jöhet energiahordozó. A legnagyobb tengeri kikötőjükben Gdanszkban új nagy teljesítményű LNG terminál épül, ahol az átalakított cseppfolyós gáz egyrésze Magyarország felé is veheti az irányt. Elemzők szerint minél több gázszállítási megállapodást kötünk, annál jobban garantálni lehet az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést. A kiemelt kép illusztráció.