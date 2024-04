Több tízezer halott, több mint 130 túsz, a tűzszünetre azonban továbbra is csekély az esély – fél éve tart a háború Gázában

Fél éve tart a háború Izrael és a Hamász között. Tavaly október 7-én a terrorszervezet fegyveresei betörtek Izrael területére, és csaknem 1200 zsidó férfit, nőt és gyermeket megöltek, 250-et pedig túszként Gázába hurcoltak. Izrael ezután hirdette meg a totális háborút, és igyekszik teljesen megsemmisíteni a terrorszervezetet. Eddig 33 ezer palesztin halt meg, köztük több ezer civil is. Némi reménysugarat nyújt, hogy vasárnap újabb tűzszüneti tárgyalások kezdődtek Egyiptomban.

Egy hosszú villanás, majd füstfelhők látszanak az izraeli hadsereg által nyilvánosságra hozott felvételeken. Azt állítják, a videó a Hamász által a Gázai övezet déli részén fekvő Hán Junísz városában működtetett három alagút célba vételét és megsemmisítését mutatja. Teljes pusztítást állapítottak meg az Egészségügyi Világszervezet munkatársai is abban az al-Sifa nevű gázai kórházban, amelyben az izraeli hadsereg heteken át razziázott.

A katonák fegyvereket és robbanószerkezeteket találtak az épületben, amelyeket a Hamász tagjai gyakran beteg- és műtőszobákban, folyosókon, és a pincében rejtettek el.

A WHO egészségügyi vészhelyzetekért felelős csoportja arról számolt be, hogy látogatásuk során több holttestet is láttak a komplexumban.

„Egykor ez volt a sürgősségi osztály. A teljes pusztulás azonban mindenhol látható. De ami a legszörnyűbb, az a szennyvíz és a holttestek látványa” – mondta a WHO egészségügyi vészhelyzetekért felelős csoportvezetője. Elborzadva beszélt arról is, hogy a kórház udvarában is több holttest van. A háború előtt az Al-Sifa volt a Gázai övezet legnagyobb kórháza, és egyike azon kevés egészségügyi intézménynek, amely a razzia előtt is működött. Az épületkomplexum alatt és a környéken azonban

kiterjedt alagúthálózat is működött, amelyet az izraeli hadsereg nemrég végleg megsemmisített.

A tűzszünet reményében

Közben vasárnap újabb tárgyalás kezdődött Egyiptomban a tűzszünetről és a fogolycseréről. A Hamász továbbra is a palesztinok szabad mozgását követeli a Gázai övezetben, valamint az izraeli katonák kivonulását. Izrael viszont ezt mindeddig nem fogadta el, és várhatóan most sem fogja. A túszok kiszabadítása ugyanakkor elsődleges cél. Kivált azután, hogy az elhurcoltak hozzátartozói hónapok óta tüntetnek, és most már a kormány távozását követelik. Azt szeretnék, ha Izrael megállapodna a Hamásszal, hogy a szeretteik visszatérhessenek.

A Hamász összesen 250 izraelit rabolt el és hurcolt Gázába. Százharmincan még mindig nem kerültek haza, 34-en közülük pedig valószínűleg már nem is élnek.

Az egyik túsz holttestét az izraeli hadsereg szombaton találta meg a Gázai övezetben, és már Izraelbe is szállították, ahol azonosították. A 47 éves férfi izraeli-lengyel kettős állampolgár volt. Az édesapját megölték az iszlamisták, az édesanyját pedig előbb túszul ejtették, majd tavaly novemberben szabadon engedték az eddigi egyetlen fegyverszünet keretében.

Kiemelt képen: az izraeli légicsapás következtében megsemmisült Hamad-torony romjai, a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júniszban 2024. március 14-én. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)