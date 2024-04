„Itt ők dominálnak” – a szerb fővárosban már a migránsok uralják a köztereket

Továbbra is nagy a migrációs nyomás Szerbián, amelyen keresztül most is rengeteg illegális bevándorló próbál bejutni az Európai Unióba. A balkáni útvonal egyik fontos állomása Belgrád, ahol gyülekeznek a migránsok és eligazítást kapnak az embercsempészektől, akiknek több ezer eurót fizetnek. Rétvári Bence államtitkár a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel további euró milliókkal támogatná a migránsokat, ráadásul olyan pénzekkel, amiket az európai emberektől, az európai fejlesztésektől vennének el.

Szinte csak telefonáló, vagy telefonját nyomkodó migránst lehet látni a szerb fővárosban. Nem véletlenül: az embercsempészek ilyenkor adják nekik az utasításokat. A helyiek szerint Belgrádban már sosem fordul elő, hogy ne lennének migránsok az utcákon és a tereken. „Itt ők dominálnak. Nem szívesen járnék az itteni egyetemre. Félteném a biztonságomat és az értékeimet is miattuk” – mondta egy belgrádi lány. Az illegális bevándorlókat az sem zavarja, hogy a környéken állandó a rendőri jelenlét. Sokan vásárolnak, többnyire új mobiltelefonokat. Az M1 stábjának többször úgy nyilatkoztak, minden esetben az embercsempészekkel egyeztetnek, akiknek akár 6-7 ezer eurót is kifizetnek az illegális határátlépési kísérletért. Azt is mondták, Szerbia csak egy állomás, ahonnan továbbindulnak. Igaz, egyre többen vannak azok is, akik maradnának. „Szerbia egy csodálatos ország. Én Bangladesből jöttem ide. Itt nagyon szép a természet és az emberek is kedvesek. Lehet itt is maradok” – fogalmazott ez a migráns. A legtöbben jelenleg azt tervezik, hogy Bosznia-Hercegovina felé indulnak tovább, onnan pedig az Európai Unió határai felé folytatják az utat. Kapcsolódó tartalom Rétvári Bence: Brüsszel az európai rászorulóktól venne el pénzt, hogy a migránsokat támogassa Továbbra is nagy a migrációs nyomás Szerbián, amelyen keresztül most is rengeteg illegális bevándorló próbál bejutni az Európai Unióba. Brüsszel az európai emberek pénzéből támogatná az illegális migránsok betelepítését. Erről a Belügyminisztérium államtitkára beszélt a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence azt mondta: az Európai Bizottság azokból az EU-s forrásokból folytatna televíziós kampányokat, építtetne migránsgettókat, vagy nyújtana segítséget a migránsoknak az Unióba jutáshoz, amelyek az uniós tagországok fejlődését szolgálnák. Az, ami eddig mehetett volna mondjuk kórházfejlesztésre, szociális otthonfejlesztésre, vállalkozástámogatásra, autópályaépítésre, azoknak a pénzeknek egy részét onnan kiveszik, ebbe a migránsokat segítő alapba berakják, és az európai rászorulók, az európai betegek, az európai gyerekek, az európai infrastruktúra helyett ezt az illegális migránsok európai megjelenésének támogatására, szponzorálására fordítanák. Tehát pont a rászorulóktól vennének el az Unióban, és azt adnák oda az illegális migránsoknak. Az államtitkár azt is hozzátette: a brüsszeli tervezet szerint Magyarországon kellene az illegális migránsok kérelmeinek csaknem 30 százalékát elbírálni, ami azt jelentené, hogy migránsgettók jönnének létre a magyar határnál. A kormány azonban ezt elutasítja. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor a migráció megállításáról és az EU-bővítésről tárgyal Bosznia-Hercegovinában Bosznia-Hercegovinába utazott csütörtökön Orbán Viktor. A miniszterelnök kétnapos látogatásra érkezett. Kiemelt kép: M1