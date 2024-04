Előkerült a baltimore-i hídomlás harmadik áldozatának holtteste

A Washingtontól északra fekvő kikötőváros két és fél kilométeres hídjának egy része március 26-án omlott össze, miután egy teherhajó a hídszerkezetnek ütközött. Három áldozat maradványait még mindig keresik.

Body of third Baltimore bridge collapse victim recovered, 3 still missing https://t.co/dP1lZjKm0i

Pénteken találták meg annak a harmadik építőmunkásnak a holttestét, aki a múlt heti balesetben vesztette életét – közölték a hatóságok. Brandon Scott, Baltimore polgármestere péntek este jelentette be, hogy

Suazo-Sandoval egyike annak a hat építőmunkásnak, akik a március 26-i tragédiában meghaltak.

Korábban a 35 éves Alejandro Hernández Fuentes és a 26 éves Dorlian Castillo Cabrera maradványait sikerült fellelni és azonosítani. Az ő holttestüket egy piros pickup teherautóban találták meg, amely 7 és fél méter mélyen feneklett meg a Patapsco folyó közepén.

A Dali teherhajó a kora reggeli órákban csapódott a hídnak, ahol egy építőbrigád éppen kátyúzott a hídszerkezeten. Az ütközés előtt a hajón áramkimaradás volt, de még épp időben sikerült leadni a vészriasztást, így a rendőrség le tudta állítani a hídra vezető járműforgalmat.

Joe Biden elnök pénteken tett látogatást a katasztrófa helyszínén, ahol ígéretet tett a híd újjáépítésére. Az elnök látogatása során adott nyilatkozta felháborodott reakciókat szült, egyesek szerint ugyanis

nem törődve a hozzátartozók fájdalmával.

Sean Hannity: Biden made the Baltimore bridge collapse all about himself | https://t.co/XUkT0QLgBS

— John S. Batza Neanderthal (@JSBatza) March 30, 2024