Orbán Viktor szerint a háborút mielőbb le kell zárni, az EU déli bővítését pedig be kell fejezni

A nyugat-balkáni országoknak kétszeresen rossz a háború, hiszen elvonja az uniós erőforrásokat a bővítéstől – jelentette ki a miniszterelnök pénteken Banja Lukában, ahol a boszniai Szerb Köztársaság elnökével is találkozott. Orbán Viktor szerint közös az érdek, hogy a háborút mielőbb lezárják, és befejezzék az elkezdett integrációs munkát. Hozzátette, a Balkán gyorsabban fejlődhetne, ha a háború nem vinné el a pénzt, a magyar kormány álláspontja pedig az, hogy az EU déli bővítését be kell fejezni.

Orbán Viktor és vendéglátója, Milorad Dodik találkozója annak ellenére is jó hangulatban telt, hogy Európa olyan súlyos problémáiról is tanácskoztak, mint az ukrajnai háború.

„A nyugat-balkáni országoknak kétszeresen rossz a háború” – szögezte le Orbán Viktor, majd kifejtette: amellett, hogy ezek az országok is szenvednek a háború hatásaitól mint minden európai ország,

még az uniós integrációjukat is hátráltatja, mert elvonja az erőforrásokat az uniós bővítéstől.

A miniszterelnök hozzátette: már régen meg kellett volna születnie annak a döntésnek, hogy Szerbia, illetve Bosznia-Hercegovina az Európai Unió tagjai legyenek.

Elég volt a háborúból! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, kiemelve, hogy a világban egyre nő a feszültség, Európában pedig nem lankadnak a háborúpárti erők.

„Magyarország békét akar Ukrajnában és békés fejlődést a Balkánon. Ezért jöttünk ma a boszniai szerbekhez” – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

A boszniai Szerb Köztársaság elnöke egyetértett azzal, hogy a Balkán gyorsabban fejlődhetne, ha az ukrajnai háború nem vinné el a pénzt.

„Szeretnénk, ha Ukrajnában minél előbb békekötésre kerülne sor, és vége lenne a háborúnak. Ehhez azonban még több olyan vezető kell, akik a háború folytatása helyett a béke fontosságáról beszélnek” – fogalmazott az államfő.

A kétoldalú tárgyaláson gazdasági kérdések is előkerültek.

„A nyugat-balkáni országokban hatalmas fejlődési potenciál van, nem csak gazdasági értelemben” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy

júliustól Magyarország adja az Európai Unió soros elnökségét, amely során nagy hangsúlyt kapnak majd a balkáni országok.

Orbán Viktort Szijjártó Péter is elkísérte a balkáni országba. A külügyminiszter a boszniai szerb állami televíziónak adott interjúban azt mondta: a Nyugat-Balkán békéje és stabilitása kulcsfontosságú Európa szempontjából.

„A mi Nyugat-Balkánnal kapcsolatos politikánk egy felelősségteljes szomszédságpolitika” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Kapcsolódó tartalom

Az M1-nek nyilatkozva a miniszter azt mondta: felelős szomszédként segítséget nyújtunk Bosznia-Hercegovina európai uniós integrációjának előmozdításához.

„Bosznia-Hercegovina, a boszniai Szerb Köztársaság főszereplő ennek a térségnek a fejlődése, stabilitása szempontjából, ezért a magyar európai uniós elnökség egyik fő célkitűzése az lesz, hogy felgyorsítsuk a bővítési folyamatot. Bosznia-Hercegovina esetében már döntés született a tárgyalások megkezdéséről, de a szavakat, a döntéseket tettek kell, hogy kövessék, és ezek az Európai Unióban elég lassan szoktak következni” – mondta Szijjártó Péter.

Banja Lukában egy üzleti fórumot is tartottak, ahol a boszniai Szerb Köztársaság elnöke mellett beszédet mondott Orbán Viktor és Szijjártó Péter is. Az eseményen 24 magyar vállalat képviselői is részt vettek, akik a térségben megvalósítható együttműködési lehetőségekről tárgyaltak helyi üzleti, és politikai vezetőkkel.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke Banja Lukában 2024. április 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)