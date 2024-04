Halálos baktériummal szennyezett szemcseppet vontak be

Levették a boltok polcairól az Aacomer és a Purpotics nevű szemcseppeket szerte Nagy-Britanniában, miután több bejelentés is érkezett egészségkárosító hatásáról. A bevizsgálás során kiderült, hogy a gyártási folyamat alatt baktérium szennyezte meg a szemcseppeket, amely eddig 52 regisztrált esetet jelentett és egy halálos áldozatot.

Brit dies from superbug as outbreak linked to bacteria-contaminated eye drops https://t.co/1kfVF3LtEq pic.twitter.com/zfCZvmr9U1

— The Mirror (@DailyMirror) April 3, 2024