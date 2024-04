Tűz ütött ki egy komphajón, több rémült utas a tengerbe ugrott

Tűz ütött ki egy komphajón a Thai-öbölben csütörtök hajnalban, a vízijárművön tartózkodó 108 ember sértetlenül átvészelte az incidenst, noha több rémült utas a tengerbe ugrott.

A Szuratthani tartományból érkező éjszakai komp éppen Ko Tau szigetére, a thaiföldi partoknál fekvő népszerű üdülőhelyre tartott, amikor az egyik utas hirtelen recsegő hangra és füstszagra lett figyelmes.

Helyi tisztségviselők szerint a tűz a hajómotorban alakult ki, de keletkezésének okát még vizsgálják.

People jump into sea to escape ferry fire in Gulf of Thailand https://t.co/tiLCk0VMd4

— TIME (@TIME) April 4, 2024