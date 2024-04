Kiengedték a kórházól a nyolcéves kislányt, a buszbaleset egyetlen túlélőjét

Március 28-án a dél-afrikai Limpopo tartomány északi részén, a Mmamatlakala völgyhídon egy autóbusz lezuhant.

Kiengedték a kórházból a 45 halálos áldozatot követelő buszbaleset 8 éves, egyetlen túlélőjét. A limpopói egészségügyi minisztérium szerdán jelentette be, hogy az Atlang Siako nevű kislányt április 3-án hazaengedték, és édesanyjával a botswanai Gaboronéba utazott.

An 8-year-old girl is said to be the sole survivor of a bus crash in South Africa that killed at least 45 people when the vehicle plunged off a bridge into a ravine. pic.twitter.com/pzG4dBVHd3

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 29, 2024