Fülsiketítő robajra ébredt, tátongó lyukat ütött a tetőbe az űrből érkező tárgy

Űrszemét szakította át egy ház tetejét a Floridában. A közel egykilós űrszemét hatalmas robajjal szakította át a tetőt és az egyik szoba plafonját, de még a parkettában is kárt tett. A házban csak a tulajdonos fia tartózkodott, őt csodával határos módon épp elkerülte a fémdarab.

„Something ripped through the house and then made a big hole on the floor and on the ceiling,” said Alejandro. „When we heard that, we were like, impossible, and then immediately I thought a meteorite.” https://t.co/0FDzMOUUFH

