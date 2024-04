Elszörnyedve látta, mi lapul a sajtburgerében, az étterem bocsánatot sem kért

Egy pórul járt férfi olyan dologra harapott a szendvicsében, amire nagyon nem kellett volna. A 32 éves Nathan Wickstrum éppen csak belekóstolt kedvenc burgerébe, amikor valami rágás közben megállította.

„Nem eszem gyorsétteremben túl sűrűn, de épp felgyógyultam egy betegségből, és úgy éreztem, most megengedhetem magamnak. Amikor átvettem a rendelésem, az alkalmazottak nagyon nevetgéltek valamin, de nem foglalkoztam vele. Aztán már az autómban ülve, ahogy beleharaptam a szendvicsbe, észrevettem valami furcsa dolgot. Nem sokon múlt, hogy arra is ráharapjak” – mesélte a férfi, aki több fotót is feltöltött a Twitterre, hogy megmutassa, mit talált a burgerében.

Mint kiderült, egy matrica volt Nathan szendvicsében, ami már szinte teljesen beleolvadt a sajtba.

A férfi felvette a kapcsolatot az üzletlánccal, hogy panaszt tegyen, de amikor felhívta a figyelmet arra, hogy az alkalmazottak jobban is figyelhetnének, amikor elkészítik a burgereket, az üzletvezető haragosan csak annyit válaszolt, hogy ha nem kér másik burgert és a pénzt sem kéri vissza, akkor viszlát.

A feldúlt Nathan ezután felszólította az üzletláncot, hogy kérjenek tőle bocsánatot a történtek miatt.

„Fontos, hogy elismerjék a hibát és vállalják a felelősséget. Remélem, lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő ilyen esetek, akár a minőségellenőrzési folyamatok javításával, akár a személyzet jobb képzésével.”

Mint mesélte, a másik szendvicset is alaposan megnézte. Abban szerencsére nem volt matrica, azonban az uborka hiányzott belőle.