Mintha a Dűne homokférge lenne! Bizarr lényt fedeztek fel az angliai tengerparton

Ez egy homokféreg a Dűnéből? – tették fel az internetezők a kérdést, amikor a múlt héten meglátták a Devon tengerpartján talált lényt, aminek szájában, hasonlóan körkörösen helyezkednek el a fogak, mint Frank Herbert klasszikusának férgénél.

Is this the real-life Dune sandworm? Blood-sucking ‘vampire’ creature with mouth full of swirling teeth is found on a beach in Devon

It looks like the monstrous sandworms depicted in Dune, but this blood-sucking ‘vampire fish’ and…https://t.co/NUtsfDrtag

— Science Academy (@Academ18Academy) March 31, 2024