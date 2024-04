Matracot tett a járóka tetejére, a tragédia után elítélték a bébiszittert

Ítéletet hozott a bíróság annak a nyugat-virginiai nőnek az ügyében, akinek felügyelete alatt tavaly meghalt egy kétéves kisfiú. A bébiszitterkért alkalmazott Brittany Napier egy matracot tett a járóka tetejére, hogy a kis Za’khi ne tudjon onnan kimászni, a gyermek azonban a matrac és a rács közé szorulva megfulladt.

