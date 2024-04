Az elmúlt 25 év legpusztítóbb földrengése rázta meg a szigetországot

A tajvai kormány tájékoztatása szerint a földrengés epicentruma a keleti, ritkán lakott hegyvidéki régióban található Hualien megyében volt. Legalább 26 épület dőlt össze, többen a romok alatt rekedtek, a mentési munkálatok jelenleg is folynak.

Az elmúlt 25 év legnagyobb földrengése a reggeli órákban történt, amikor az emberek munkába indultak. A vonat- és metróközlekedést is felfüggesztették, a földrengés utakat és autópályákat rongált meg.

A hatóságok közölték, hogy csak egy viszonylag enyhe, 4-es erősségű rengésre számítottak, ezért nem küldtek riasztást.

