Tavaly százak keresték az eltűnt kisfiút, most gyászol a falu

Megtalálták a kétéves kisfiúnak a maradványait, aki tavaly nyáron tűnt el a nagyszülei otthonából Le Vernet-ben.

Mystery as skull of toddler who vanished 8 months ago found near grandparents’ home https://t.co/QGjayeyMAt pic.twitter.com/rdUpwUahXs

— The Independent (@Independent) April 1, 2024