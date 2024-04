Diák lőtt a diáktársaira: 13 éves tanulók sebesültek meg a finnországi iskolai lövöldözésben

A közmédia finnországi tudósítója, Cser Attila az M1 Híradóban elmondta, hogy

Az iskolában 800 diák tanul és 90-en dolgoznak az intézményben. A rendőrség információi szerint a lövöldözés az iskola alsó tagozatos részlegén történt.

Police officers are seen at the Viertola comprehensive school in Vantaa, Finland, where a number of children were injured in a shooting on Tuesday morning. A suspect has been apprehended, officials said. https://t.co/Y4SPERBOqw pic.twitter.com/ti2dMo0gqx

— ABC News (@ABC) April 2, 2024