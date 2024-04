Ártalmatlannak hitte, végül majdnem az életébe került

Steven Spinale az a túlélő, aki egy hónapig feküdt kómában, mialatt több életmentő műtéten esett át, beleértve a nyitott szívműtétet is, és mindezt egy benőtt szőrszál miatt, ami vérmérgezést, majd szepszist okozott a szervezetében. A férfi annak ellenére, hogy az orvosok négy százalék túlélési esélyt jósoltak neki, és lényegében agyhalottnak nyilvánították, felépült és jelenleg is lábadozik.

