Tüntetők zavarták meg a húsvéti vigíliát a New York-i Szent Patrik-székesegyházban

A Timothy Dolan bíboros, New York érseke által tartott szertartást a demonstrálók kiabálással zavarták meg a hívekkel zsúfolt székesegyházban, és feliratot próbáltak kifeszíteni. Skandálásaikban „szabad Palesztinát” követeltek.

A rendőrség három embert bilincsben vezetett el és őrizetbe vett. A tüntetők egyike tavaly ősszel a US Open tenisztornát klímaaktivistaként zavarta meg, akkor az egyik központi pálya talajához rögzítette ragasztóval saját tenyerét.

Timothy Dolan bíboros nem reagált az incidensre, húsvét vasárnapjára a közösségi médiában megjelentetett üzenetében azt írta, hogy az emberi lény a reményre lett teremtve, és hozzátette, senki nem pusztíthatja el az élet ajándékát, amit örökkévalónak szántak.

Thousands in New York are still out in the streets calling for a free Palestine. pic.twitter.com/VGz9CyZfl1

