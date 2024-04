Már az Európai Ügyészség vizsgálja Ursula von der Leyen SMS-botrányát – erről ír a brüsszeli Politico. A nyomozás középpontjában az Európai Bizottság elnöke és Pfizer főnöke közötti állítólagos szöveges üzenetváltás áll. A koronavírus-járvány kellős közepén ugyanis így állapodott meg az Európai Bizottság elnöke az amerikai óriáscéggel. Saját telefonján, SMS-ben mondott igent, 2 milliárd darab oltóanyag beszerzésére, összesen 35 milliárd euró értékben. A Politico szerint különösen kényes pillanatban került az Európai Ügyészség elé az ügy, Ursula von der Leyen ugyanis nemrég jelentette be, hogy újrázna a bizottság élén.

Lehet, hogy csengettek Ursul von der Leyenek? A brüsszeli Poltico szerint aggódhat az Európai Bizottság elnöke, mert a botrányos Pifzer-vakcina beszerzés ügyében az Európai Ügyészség nyomozói az elmúlt időszakban átvették az eddig vizsgálódó belga ügyészek irányítását.

A lap információ szerint – amelyet a mandiner szemlézett – bűncselekményekkel kapcsolatos vádakat vizsgálnak az európai ügyészek Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti oltási tárgyalásokkal kapcsolatban.

A vádak között szerepel a közfunkciókba való beavatkozás, az ügyet érintő SMS-ek megsemmisítése, valamint korrupció és összeférhetetlenség.

A cikkben ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy ugyan az Európai Ügyészség ügyészei bűncselekmények ügyében nyomoznak, ez idáig még senkit sem vádoltak meg az üggyel kapcsolatban.

A lap szerint a fejlemény kényes pillanatban jött Ursula von der Leyen számára, ugyanis a közelmúltban jelentette be, hogy második cikluság is be akarja tölteni és indul az Európai Bizottság elnöki székéért.

2020 decemberében jelentette be az Európai Bizottság elnöke, hogy jóváhagyták a Pfizer-oltóanyag használatát az unióban. Ettől kezdve folyamatosan érkeztek a szállítmányok. Elsőként 300 millió adag jött, majd néhány hónappal később 1,8 milliárd vakcina beszerzéséről egyezett meg Brüsszel. Időközben azonban kiderült, hogy a megállapodás igencsak gyanús körülmények között jött létre.

Ursula von der Leyen ugyanis privát telefonján, SMS-ben kötötte meg az 35 milliárd eurós üzletet a gyógyszeripari óriás vezérigazgatójával.

A furcsa körülmények miatt 2022 januárjában vizsgálat indult, de az Európai Bizottság elnökének stábja nem találta meg a kérdéses SMS-eket. Később kiderült, hogy nem is keresték, mondván, hogy azok túlságosan rövid életűek, így nem tartoznak a dokumentumok megőrzésére vonatkozó jogszabály hatálya alá.

Az ügyészségi vizsgálatot eredetileg a belga igazságügyi hatóságok indították 2023 elején, miután egy belga lobbista büntető feljelentést tett. A feljelentéshez később csatlakozott a magyar és a lengyel kormány is, bár utóbbi, a baloldali Donald Tusk választási győzelme után visszavonta panaszát.

Kétszínű, elfogadhatatlan politikát folytat ma az Európai Unió, korrupt politikusok védenek korrupt politikusokat – így értékelte a Pfizer-botrányt korábban Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en.

„Azok a politikusok, akik ma Brüsszelben ülnek, ők teljesen szabadon azt tesznek, amit akarnak, nincsenek olyan, ténylegesen létező intézmények, amelyek bármiféle ellenőrzést tudnának felettük gyakorolni. Gyakorlatilag ezek a politikusok azt tesznek, amit szeretnének, olyan pénzekre tesznek szert, amik, mondjuk, egy tagállamban teljesen elfogadhatatlanok lennének, és ugye, eközben ezek a politikusok elmennek az európai parlamentbe és minden rosszat elmondanak Magyarországról” – fogalmazott az elemző.

Hozzátette: nagyon fontos lenne, ha az európai intézmények oly büszkén hirdetik a korrupciómentességet, és átláthatóságot, akkor e szerint is járnának el. De pont a kettős mérce miatt látható az, hogy vannak olyan korrupciós ügyek , amelyek – ahogy fogalmazott – beleférnek.

A kiemelt képen: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)