Nem tudta kikerülni az ütközést, egy 9 éves kisfiú szorult az iskolabusz tengelye alá

Beszorult egy kisfiú az iskolabusz alá az Egyesült Államokban, a 9 éves gyerek egy személygépjármű mögött haladt a biciklijével, amikor az ütközött egy kereszteződésben az iskolabusszal, ekkor történt a baleset. A helyi tűzoltóság szóvivője szerint kollégáik perceken belül a helyszínen voltak, továbbá közölték: a mentésben egy tűzoltóautó és egy hasonló esetekre specializálódott csapat segítségét is igénybe vették, mivel a kisfiú a busz hátsó tengelye alá szorult.

Hozzátették:

9-Year-Old Boy Rescued After Being Pinned Under School Bus in Washington State https://t.co/OXc8a93aSd

— People (@people) March 28, 2024