Két méteres húsvéti tojások lepték el a város főterét

Legyen az kézzel festett, gyöngyökkel, szalagokkal, vagy éppen patkóval díszített – a húsvéti tojás világszerte a húsvéti ünnep elmaradhatatlan kelléke. Van, ahol a hagyományos díszítési technikákat tartják életben, másutt valódi műalkotásokká varázsolják az ünnepi jelképet.

Két méter magas, színpompás tojások díszítik a horvátországi Koprivnica, magyar nevén Kapronca főterét.

A különleges kiállítás immár húsvéti hagyománnyá vált a településen, ahol több amatőr festő is él. A helyi alkotóházban már jóval húsvét előtt elkezdődik a munka. A vidéki tájakat és életképeket ábrázoló óriás műanyagtojásokon három-négy művész dolgozik egyszerre.

„A munkafolyamatot elsősorban a kompozíció határozza meg: aprólékosan kidolgozzuk az átmeneteket, hogy a különböző motívumok teljes festménnyé álljanak össze. Egy ilyen mű általában három-négy nap alatt készül el” – ismertette az egyik művész.

Az alkotók élénk, vibráló színeket használnak, a helyi naiv festészet, az úgynevezett hlebini iskola hagyományaihoz híven.

A Kaproncától alig néhány kilométerre fekvő Hlebine faluban az 1930-as években jött létre az a művésztelep, amely évtizedeken át meghatározta a horvát naiv festészet alakulását.

A kaproncai húsvéti tojások a horvát település turisztikai nagyköveteinek számítanak, New Yorkban és Európa több nagyvárosában, köztük Budapesten is szerepeltek már kiállításokon.

Többszáz éves hagyományt tartanak életben húsvétkor a többségében horvátok lakta bosznia-hercegovinai településen, Kresevóban.

A tojáspatkolás rendkívüli kézügyességet és türelmet igényel,

pedig már a XV. század óta művelik, magyarázta a település legidősebb kézművese.

„A kovácsmesterek állítólag közölték az inasaikkal, hogy csak az indíthat saját műhelyt, aki meg tud patkolni egy tojást. A munkát egy bizottság ellenőrizte: ha a tojás megrepedt, az inasnak újra kellett vizsgáznia. Így a patkolt tojás lett a kovácsok diplomája” – fejtette ki a mester.

A 70 éves Miroslava Ivicevic méhviasszal rajzol szebbnél szebb motívumokat az ünnepi tojásokra. Édesanyjától tanulta a hagyományos eljárást, amit most unokáinak is igyekszik továbbadni. A virágok és madarak mellé olykor kedves szavakat is ír.

„Engedjük szabadjára a képzeletünket. A fontos az, hogy a tojások szépek és díszesek legyenek. Ez a húsvéti tojás lényege, hogy örömet okozzon, és áldott, szerencsés életet kívánjunk vele annak, akinek adjuk” – fogalmazott az idős asszony.

Szinte roskadoznak a fák a gyöngyökkel, színes fonalakkal, szalagokkal díszített tojások alatt egy litvániai óvoda udvarán.

Seduva lakói idén rekordot döntöttek: nagyjából 10 ezer tojással rakták tele a tucatnyi fiatal gyümölcsfát.

A díszítésből mindenki kivette a részét, de más városokból, sőt külföldről is kaptak ajándék hímestojást. A polgármester szerint még az is elképzelhető, hogy a tojásfákkal a település egyszer majd bekerül a rekordok könyvbe.