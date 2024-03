Házkutatást tartottak a perui elnöknél luxuskarórákat keresve

Jogosulatlan vagyonosodással kapcsolatban ellene indított vizsgálat keretében házkutatást tartottak Dina Boluarte perui elnökasszony rezidenciáján pénteken késő este.

Az államfőt azzal gyanúsítják, hogy nem vallotta be vagyona részeként luxusóra-gyűjteményét. A rendőrség beszámolója szerint 40 rendőrt és nyomozót vetettek be, hogy „átkutassák a házat és lefoglalják a Rolex órákat”. Korábban, az akciót megelőzően az ügyészség megtagadta az elnökasszonytól a lehetőséget, hogy maga mutassa be a luxusórákat a számlákkal együtt.

A helyi televíziós csatornákon sugárzott felvételek tanúsága szerint a rendőrök körülvették a perui főváros, Lima külvárosában, Surquillóban lévő rezidenciát,

feltörték a bejárati ajtót és kordonnal akadályozták meg a forgalmat a szomszédos utcákban. Az elnök nem tartózkodott otthon a razzia idején.

A Rolex órák ügye azután került napvilágra, hogy a La Encerrona helyi híroldal március közepén egy fotósorozatot tett közzé, amelyen az elnökasszony különböző luxusórákat viselt 2021-es és 2022-es kormányzati ideje alatt.

A beszámoló szerint Boluarte azt állította, hogy csak egy régebbi órája van, amelyet saját megtakarításaiból vásárolt.

Vádemelés esetén a perui alkotmány szerint a 61 éves elnöknek csak hivatali idejének lejárta után, 2026 júliusában kell bíróság elé állnia. Boluarte ellen már folyik nyomozás „népirtás, súlyos emberölés és súlyos testi sértés” miatt. Beiktatása zavargásokhoz vezetett, amelyekben több mint 50 ember vesztette életét.

Kiemelt kép: Dina Boluarte perui elnök (Fotó: MTI/AP/Martin Mejia)