Abu Hutaifa al-Anszari nyilvános üzenetében szólította fel az Iszlám Állam híveit, hogy tömegesen mészárolják le a keresztényeket és a zsidókat – számolt be a Daily Mail.

Al-Anszari az iraki és szíriai iszlám „kalifátus” kikiáltásának 10. évfordulója alkalmából készített 41 perces felvételen

Al-Anszari felhívta továbbá a világ muzulmánjait, hogy hagyják el családjukat és csatlakozzanak a dzsihadistákhoz.

A szóvivő dicsérettel illette a világszerte folytatott dzsihadista műveleteket, különös tekintettel az Iszlám Állam Horaszán (ISIS-K) sejtjére, amely magára vállalta a krasznogorszki Crocus City Hall koncerthelyszínen elkövetett terrortámadást. A támadásban legalább 143 civil vesztette életét.

Al-Anszari még januárban nagyszabású felhívást intézett az Iszlám Állam híveihez „Öljétek meg őket, ahol csak találjátok” címmel. Ennek során terrortámadások elkövetésére buzdította a muszlimokat, és emlékeztette őket, hogy az izraeli-palesztin konfliktus nemcsak Izrael, hanem egyúttal a zsidóság elleni háború is – számolt be a Daily Mail.

