Ferenc pápa vezetésével emlékeztek Jézus kereszthalálára a Vatikánban

Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában az Úr szenvedésének liturgiája zajlott Ferenc pápa vezetésével. Ez az első alkalom, hogy Ferenc pápa írta meg a keresztutat kísérő meditációk szövegét. Az olasz rendőrség és csendőrség 600 fővel megerősítette a főváros védelmét – ilyen komoly biztonsági készültség legutóbb 2016 húsvétján volt Róma történelmi belvárosában, az akkori európai terrorista támadások után.

Pénteken kora este a Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában az Úr szenvedésének liturgiája zajlott Ferenc pápa vezetésével. Este negyed tízkor pedig a Colosseumnál tartják a hagyományos Via Crucis keresztúti ájtatosságot.

Az idei Via Crucis különlegessége, hogy most először Ferenc pápa írta meg a keresztutat kísérő meditációk szövegét.

Ebben a háború őrültsége miatt mosolyukat vesztett gyermekekről és a bántalmazást elszenvedő nőkről is ír.

„Utoljára ilyen biztonsági készültséget 2016 húsvétján láthattunk Róma történelmi középpontjában az akkori európai terrorista támadások után. Hatszáz fővel megerősítették a rendőrség, a csendőrség, a pénzügyőrség, a katasztrófavédelem és az olasz fegyveres erők embereinek a számát, és mesterlövészek hasalnak a tetőkön,

hogy minden rendben legyen ezen a húsvéton is” – számolt be Sárközy Júlia, a közmédia római tudósítója a helyszínről.

„Ferenc pápa szombat este a vigíliát vezeti a Szent Péter-bazilikában, szombat délelőtt misét mutat be a Szent Péter-téren, és délben elmondja húsvéti üzentét – amelynek idén is a béke lesz a központi témája –, majd urbi et orbi áldását adja Róma városára és az egész világra” – tette hozzá.

A keresztútra több tízezer embert várnak Rómába.

Kiemelt kép: Ferenc pápa (k) nagypénteki misét tart a vatikáni Szent Péter-bazilikában 2024. március 29-én (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari)