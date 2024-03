Lezuhant egy hídról az autóbusz, negyvenöten meghaltak

A buszban zarándokok utaztak. A busz vezetője elveszítette az ellenőrzést a jármű fölött, és az lezuhant egy hídról, majd kigyulladt a hegyoldalban Mokopane és Marken települések között – jelentette csütörtök este a SABC dél-afrikai műsorközlő.

A SABC internetes oldala szerint a sérülteket – közöttük egy nyolcéves kislányt – légi úton szállították kórházba.

People of Botswana,

If your family members took a bus from Botswana to Moria, you might want to check in with the SA authorities.

