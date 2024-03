Elhunyt a világhírű szobrászművész

Elhunyt 85 éves korában New York államban Richard Serra amerikai szobrászművész, aki monumentális absztrakt acélszobraival vált a világ egyik legjelentősebb szobrászává. A művész halálhírét kedden este erősítette meg ügyvédje, John Silberman.

Amerikai médiajelentések szerint Serra halálát tüdőgyulladás okozta.

Serra több mint száz köztéri szobra Philadelphiától St. Louison át a brazíliai Sao Paulóig számos városban látható. Európában pedig például a németországi Bochumban és Kasselben. A művész túlnyomórészt gigantikus, sok tonnás szobrokat alkotott, amelyek modelljei Németországban készültek.

Hat évtizedes pályafutása során Serra a második világháború utáni Amerika egyik legünnepeltebb művészévé vált.

Serra elsősorban acéllal dolgozott, amit gyakran oxidáltak, hogy jellegzetes mély narancssárga színt kapjon. Szobrai illeszkedtek a tájhoz vagy köztérhez, ahova tervezte azokat, és arra inspirálták a közönséget, hogy új módon kapcsolódjon a környezethez. Serra orosz zsidó anya és spanyol apa gyermekeként született San Franciscóban.

A Kaliforniai Egyetemre járt és 1961-ben diplomázott angol irodalomból, majd a Yale Egyetemen kezdett képzőművészeti tanulmányokat. 1964-ben Yale-ösztöndíjjal Párizsba utazott, ahol összeismerkedett Philip Glass zeneszerzővel, aki alkotótársa és barátja lett. Majd Fulbright-ösztöndíjjal Firenzébe ment. Az Európában ért hatások fordították a szobrászat felé.

Első önálló kiállítása 1966-ban a római Galleria La Salitában nyílt meg. Az 1960-as évek második felétől készítette első olyan szobrait, amelyekhez nem hagyományos anyagokat, például üveggyapot és gumit használt. A hatvanas évek végétől alkotta monumentális, acélból készült szobrait.

Számos rövidfilm is fűződik a nevéhez. 1993-ban az American Academy of Arts and Sciences tagjává választották. 1994-ben megkapta a japán Praemium Imperiale díjat, 2010-ben a spanyol Asztúria Hercege-díjjal tüntették ki.

A kiemelt kép illusztráció.