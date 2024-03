Robert Fico: Szlovákia érdekelt Ukrajna támogatásában, de nem fegyverekkel kíván segíteni

Szlovákia érdekelt abban, hogy „minden hozzáférhető eszközzel” támogassa Ukrajnát, de nem fog fegyvereket szállítani oda – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden Pozsonyban, miután találkozott Christopher Cavolival, a NATO európai erőinek főparancsnokával.

A találkozón Robert Fico ismételten megerősítette kormánya azon álláspontját, hogy nem küldenek fegyvereket Ukrajnának. A miniszterelnök és az észak-atlanti szövetség európai erőinek főparancsnoka egyetértettek annak szükségességében, hogy a NATO-tagállamok védelmi erőit tovább erősítsék.

„Szlovákia számára ebben az összefüggésben egyéni jelentősége van annak, hogy újfent bebiztosítsa területének légvédelmi és rakétavédelmi lehetőségeit”

– jelentette ki a kormányfő, akinek szavait a szlovák hírügynökség idézte.

Robert Fico kedden, a szlovák államfőválasztás nem egészen két hét múlva esedékes második fordulója kapcsán kitért az előző kormány Ukrajnával kapcsolatos hozzáállására is, és bírálta a voksolás első körében győztes Ivan Korcok korábbi külügyminisztert, mivel szerinte Korcok részt vett a szlovák hadsereg képességeinek leépítésében azzal, hogy Ukrajnának ajándékozott „mindent, ami értékes”. Szlovákia az előző kormányzat idején egyebek mellett teljes – MiG-29-esekből álló – vadászrepülő-állományát, valamint S-300-as légvédelmi rendszereit is Ukrajnának adományozta.

Robert Fico háborús uszítónak nevezte Ivan Korcokot, és bejelentette , hogy az államfőválasztás második körében is Peter Pellegrinit, a pozsonyi törvényhozás elnökét támogatja, aki megfogalmazása szerint „érzi a béke értékét”.

Kijelentette: „ha esetleg valakinek nem is tetszik valami Pellegrinin, itt most arról van szó, hogy egy olyan háborús uszító kerülhet az állam éllére, mint Korcok, aki gondolkodás nélkül támogatni fog mindent, amit a Nyugat parancsol neki, beleértve azt is, hogy belevonná Szlovákiát a háborúba”.