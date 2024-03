Felszínre hozzák a valaha talált legértékesebb kincset

Kiemelik a hullámsírból azt a hihetetlen értékű hajtót, mely több mint 300 évvel ezelőtt, hatszáz emberrel a fedélzetén merült a tenger fenekére a kolumbiai Karib-tenger partján fekvő Cartagena kikötőváros közelében.

Az 1708-ban elsüllyesztett San José nevű hajó értékét 17 milliárd dollárra becsülik. A 46 méter hosszú, 6 ágyús, háromárbócos hajón 200 tonna ezüstöt és smaragdot, 11 millió aranyérmét és porcelánkerámiát találtak a kolumbiai haditengerészet búvárai 2022 júniusában.

Colombian Shipwreck Worth $17 Billion to Be Recovered: ‘Most Valuable Treasure’ in the ‘History of Humanity’ https://t.co/oNYwzRUzUo

— People (@people) March 21, 2024