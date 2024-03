Édesanyja mellől rabolta el a szomszéd a kétéves kislányt

Emberrablás vádjával őrizetbe vettek eaz 52 éves Kim Keelinget, miután pénteken délelőtt az utcán megragadta szomszédja gyermekét, majd bezárkózott vele a saját lakásába. A kislány édesanyja hiába kérte a nőt, nem volt hajlandó elengedni a gyermeket, így az anya betörte az ingatlan ablakát, hátha úgy be tud jutni a bezárt házba.

A gyanúsított még akkor sem akarta visszaadni a gyereket, amikor a helyi hatóságok kiérkeztek a helyszínre.

Florida woman arrested for allegedly kidnapping neighbor’s 2-year-old, refusing to return child to parent https://t.co/Wd7GXQkhg8

— Fox News (@FoxNews) March 24, 2024