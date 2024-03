Közel hetes erősségű földregés rázta meg Pápua Új-Guineát, többen meghaltak

Christopher Tamari, Kelet-Sepik tartományi rendőrparancsnok az AFP francia hírügynökségnek öt halottról számolt, de mint mondta, a halálos áldozatok száma „magasabb” is lehet.

A tartomány kormányzója, Allan Bird közölte, hogy „mintegy ezer ház semmisült meg”. Hozzátette, a katasztrófavédelmi szolgálatok egyelőre még csupán a rengések következményeinek felmérésénél tartanak; a rengések a tartományban szinte mindenütt „károkat okoztak”.

A Sepik folyó partján fekvő falvak tucatjait már a vasárnap kora reggeli földrengés idején jelentős áradások sújtották. A rengés után készült fotókon a térdig érő vízbe roskadó faházak látszottak.

Pápua Új-Guineában gyakoriak a földrengések, amely a Tűzgyűrűn, a Délkelet-Ázsiától a Csendes-óceánig húzódó, intenzív tektonikus aktivitású övezetben fekszik. Bár a földmozgások általában csak korlátozott károkat okoznak a ritkán lakott őserdei hegyvidéken, pusztító erejű földcsuszamlások keletkezhetnek.

